Restaurant The Gilded in hotel Mousa Dembélé sluit de deuren

Antwerpen - Chef-kok Kevin De Backer stopt met zijn restaurant The Gilded op de Melkmarkt in Antwerpen. Dat laat hij zelf weten op Facebook. The Gilded is het restaurant in Hotel Gulde Schoen, het luxehotel van de Antwerpse voetballer Mousa Dembélé.

De Backer zat nog maar sinds september in het restaurant, maar zal na de service van zondagavond de deuren sluiten.

“Ik en mijn team hebben een bijzonder mooie tijd beleefd in restaurant The Gilded en ga deze ervaring dan ook zeker meenemen in mijn verhaal. Dit verhaal is zeker nog niet afgelopen”, aldus De Backer op Facebook. “Bij iedere deur die zich sluit, worden er nieuwe deuren geopend. Hoe, wat en waar zal dan ook de toekomst uitwijzen.”