Recordopbrengst van 5,7 miljoen euro voor tiende editie van de 1.000 kilometer tegen kanker

Mechelen - De tiende editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker heeft een recordbedrag van 5,7 miljoen euro opgebracht. Dat werd zondagavond tijdens het slotfeest in Mechelen bekendgemaakt. Het geld is bestemd voor klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie.

“De fietsers overtreffen jaar na jaar onze stoutste dromen”, reageert Marc Michils algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Met hun sportieve prestatie zamelden ze de voorbije tien jaar meer dan 30 miljoen euro in voor kankeronderzoek. Ik ben alle deelnemers, vrijwilligers, donateurs en supporters ontzettend dankbaar.”

Editie 2019 breekt records

De 1000 km voor Kom op tegen Kanker vond plaats van 30 mei tot en met 2 juni en was aan zijn tiende editie toe. De jubileumeditie brak alle records. Er reden met 1140 teams (incl. internationaal peloton) nooit eerder zoveel teams mee en de opbrengst lag nooit hoger. Elk team zamelde minstens 5.000 euro in, goed voor een opbrengst van minstens 5,7 miljoen euro. “Ook de sfeer langs het parcours en in de middagsteden was ongezien. Door de hitte vond er op zaterdag en zondag een extra waterbevoorrading plaats.”

Peter Van de Veire, Klaas Delrue, Cath Luyten en Karolien Debecker waren de peters en meters van dienst. Peter Van de Veire moest de 1000 km vroegtijdig verlaten. Hij werd donderdagnamiddag uit het peloton geplukt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht voor de geboorte van zijn zoon Lex. Voor de jubileumeditie trapten ook enkele voormalige meters en peters opnieuw mee, zoals Goedele Wachters, Jan Paternoster en Eva De Roo.

Het internationale peloton

Naar aanleiding van de tiende editie lanceerde Kom op tegen Kanker een internationaal peloton. 101 solofietsers gingen de uitdaging aan, tezamen met peter Maarten Vangramberen. Ze vertrokken op donderdag 30 mei in Lyon voor een uitdagende en afwisselende vierdaagse via de Bourgogne, de Champagnestreek en Nord-Pas de Calais tot in Oudenaarde. Daar sloot het aan bij de andere pelotons voor de laatste rit naar Mechelen.

10 jaar de 1000 km in cijfers

De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is ontstaan in 2010. De voorbije tien edities hebben 6.001 teams meegedaan aan de fietsvierdaagse. Ze fietsten samen 6.001.000 kilometer of ongeveer 150 keer de wereld rond. 17 teams en 2 solofietsers waren er elke editie bij. Mechelen was sinds 2011 de vaste uitvalsbasis ‘s ochtends en ‘s avonds, 40 Vlaamse gemeenten of steden werkten mee als middagstad en ontvingen de pelotons met open armen. De langste erehaag staat met 3.465 supporters op naam van Torhout in 2016. In totaal is er op al die jaren 30.005.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Met de opbrengst zijn ongeveer 80 patiëntgerichte onderzoeken ondersteund met een impact op de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten.

