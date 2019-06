Vrienden en kennissen massaal in de bres voor door brand getroffen jong gezin

Berlare / Overmere - Het jonge koppel dat vrijdag getroffen werd door de hevige brand in een woning en een garage aan de Dendermondse Steenweg krijgt veel steun van vrienden. Die haalden al heel wat huisraad, kledij en ander materiaal bij elkaar.

Het begon eigenlijk al tijdens de brand vrijdag. “Onze mannen konden het niet aanzien en begonnen samen met Wesley auto's buiten te duwen”, zegt Tatiana Steeghers.

“Ze probeerden te redden wat er te redden viel, want er stonden sowieso wagens binnen die nergens anders meer te vinden zijn. En vooral de emotionele waarde is groot, omdat hij zo hard gewerkt heeft voor zijn eigen zaak.” De vrouwen bleven ook niet bij de pakken zitten. “Enkele uren na de brand zijn we begonnen met overal materiaal op te halen”, vult Freya Waldack aan. “Ze zijn door die brand echt alles kwijt. Apothekers gaven flesjes om pap in te doen, er waren handelaars die dingen meegaven en heel veel particulieren die kledij, knuffels en meubels schonken. We brachten alles samen in een hangar waar onze vrienden dan later kunnen bekijken wat ze willen gebruiken.” een groot hart gesproken. Er werd ook een crowdfunding opgestart. “Daar werd meer dan 1.000 euro opgehaald”, vervolgt Tatiana. “Maar vanaf het moment dat dat bedrag is overschreden, moeten er taksen betaald worden. En dat vinden we uiteraard ongepast. Vandaar dat we een rekening hebben geopend voor mensen die financieel willen steunen. Want één ding staat vast. Als alles uit de voeten is, willen ze zo snel mogelijk alles weer opbouwen op de Dendermondse Steenweg.”

Bij de brand kwamen twee huisdieren om het leven. Twee katten. “Onze vrienden zijn er het hart van in, maar zijn ook blij dat hun hond het wel heeft gehaald. Na vijf uren bleek dat hij niet in het brandende huis zat, maar onder een wagen. Hij was op één of andere manier toch buitengeraakt.” Waarschijnlijk komt er later ook nog een benefiet.