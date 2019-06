Studente krijgt haar 'Thuis'-cadeau van de VRT: voorbije seizoen heel de zomer lang gratis online te bekijken

Verrebroek - Een studente uit Verrebroek heeft de VRT zo ver kregen alle afleveringen van dit seizoen van Thuis de hele zomer aan te bieden via VRT NU.

Wie een aflevering van Thuis heeft gemist, kan die gratis via het internet herbekijken op VRT NU. Dat kan tot dertig dagen na uitzending, maar dit jaar maakt de VRT een uitzondering: alle afleveringen van dit 24ste seizoen blijven de hele zomer beschikbaar. De VRT reageert met die maatregel op een vraag van Robin Oostvogel, een derdejaarsstudente uit Verrebroek aan de Karel de Grote Hogeschool. De studente is sinds 1 april bezig met haar eindstage als communicatie-expert bij Stad Antwerpen voor het district Ekeren. In een bericht op Twitter liet ze de VRT weten dat ze een grote fan is van Thuis en door haar stage niet meer heeft kunnen kijken. De studente vroeg of de VRT alle afleveringen van dit seizoen tijdens de zomer kon laten staan “als afstudeercadeau”. Met een video van Thuis-acteur Mathias Vergels maakte de VRT bekend dat Robin Oostvogel haar cadeau krijgt.

Het is geen toeval dat de VRT het aanbod van Thuis via VRT NU uitbreidt: de soap wordt ook daar heel goed bekeken. Sinds de opstart van de online videotheek in februari 2017 zijn al meer dan twintig miljoen afleveringen gestreamd, op 27 mei is voor de acht miljoenste keer een aflevering van dit seizoen van Thuis gestart. Thuis wordt maandelijks door gemiddeld 170.000 unieke bezoekers bekeken op VRT NU, goed voor vijftien procent van alle video’s op het videoplatform.