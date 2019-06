Dader diende dag van schietpartij nog ontslag in bij zijn werkgever waar hij 12 mensen doodde

De dader van de schietpartij die vrijdag het leven kostte aan twaalf mensen in Virginia Beach, stuurde de ochtend van de moordpartij een e-mail naar zijn werkgever waarin hij zijn ontslag aanbood. Dat heeft het bestuur van de stad op de oostkust van de Verenigde Staten zondag gezegd.

Volgens gemeentesecretaris David Hansen was het werk dat de 40-jarige DeWayne Craddock - die 15 jaar lang als ingenieur werkte bij de stad - leverde “goed genoeg” en liep er geen ontslagprocedure tegen de man. Details over wat er in zijn ontslagbrief stond, zijn niet bekendgemaakt. Over zijn motief is nog geen duidelijkheid.

Craddock ging vrijdag rond 16 uur lokale tijd het overheidsgebouw waar hij werkte binnen en opende het vuur. In totaal kwamen twaalf mensen (zeven mannen en vijf vrouwen) om, onder wie elf ex-collega’s en één aannemer. Vier mensen raakten zwaargewond. Uiteindelijk schoot de politie de zwaarbewapende Craddock dood.

Foto: AFP