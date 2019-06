COLUMN. “Daar heb je Fleur met haar alpaca, naar verluidt wordt hij gewassen met Evian”

Op een nieuwssite las ik dat de hamster als huisdier heeft afgedaan. Hij is passé. Zo vorige-eeuws. Een echo in een loopwieltje. Wellicht ben ik totaal wereldvreemd, maar ik wist dus niet dat dat bestond: hippe huisdieren. Ik dacht dat je een hond of een kat nam omdat je daar dol op bent. En dan zorg je goed voor dat beestje, krijg je kopjes, pootjes, likjes, en ben je content. Zoiets. Dat is blijkbaar onjuist. Kennelijk vertelt jouw huisdier iets over jou. Net als de auto waarmee je rijdt, het maatpak dat je draagt, de pommade die je in je hipsterbaard smeert. Ik zat ooit op café met een man die een uur lang opschepte over de pommade die hij in zijn baard smeerde. Hij had inderdaad geen hamster. Gelukkig, anders hing dat arme beestje vast ook vol pommade met dennengeur.