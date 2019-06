In Mechelse supporterscafés is het ongenoegen groot na uitspraak in omkoopdossier: “Straf die bestuurders, maar laat de club toch gerust”

Mechelen -

De zon scheen ook in Mechelen fel zondag, maar de gezichten stonden er toch op onweer. De zware straf waarmee de Geschillencommissie KV Mechelen bedacht, zindert na in de supporterscafés. “Ze maken onze club kapot omdat er enkele bestuurders – schijnbaar – geprobeerd hebben iets te fiksen. Een omkooppoging die mislukt is en die dus geen voordeel heeft opgeleverd.”