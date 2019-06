Slechtvalk komt vast te zitten in kruis van kerktoren en sterft

Zoutleeuw - De pas geopende Sint-Leonarduskerk had zondagochtend heel wat bekijks. Niet omwille van de architectuur of de kunstschatten, maar omdat er een slechtvalk vast kwam te zitten in de toren.

De buurt werd al vroeg in de ochtend gewekt door een aanhoudend gekrijs. Guy Briers en schepen Roger Mertens brachten de brandweer en het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen op de hoogte. “De brandweer arriveerde met een ladderwagen, maar de vogel zat te hoog”, zegt schepen Mertens (CD&V). “Er werd een gespecialiseerd klimteam ingeschakeld.”

Het dier dat in een van twee kruisen kwam vast te zitten, was naar alle waarschijnlijkheid een jong van het koppel dat nestelt in de kerktoren. Volwassen vogels vlogen voortdurend over de redders. De verstrikte vogel raakte uiteindelijk zo uitgeput dat hij stierf.