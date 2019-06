Waarom Frankrijk alle binnenlandse vluchten wil verbieden

Moeten binnenlandse vluchten worden verboden als datzelfde traject met de trein amper langer duurt, maar wel tot 50 keer minder CO 2 uitstoot? In Parijs wordt vandaag een wetsvoorstel besproken dat zo’n verbod in Frankrijk wil invoeren. “Ik vrees dat we dit soort van discussies ook elders in Europa zullen krijgen, maar dit is een druppel op een hete plaat”, zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde.