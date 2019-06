Hét accessoire van de communiefeesten: de strik (en de keuze daarin is eindeloos)

Eén met auto’s, bolletjes of strepen. In feloranje, klassiek blauw of in koraalroze. De keuze aan vlinderstrikjes in de communiecollectie was dit seizoen zo groot dat haast elke jongen er één droeg. “Ouders leggen daarmee het accent op de communicant: het mag iets meer dan zijn de andere gasten”, klinkt het bij kledingwinkels.