Fernand (75) verzamelde meer dan 10.000 eierdopjes en 3.500 koffiemolens, maar zijn zonen willen verzameling niet verder zetten: “Wie koopt mijn museum?”

Anzegem -

Een heel leven lang liet verzamelaar Fernand (75) uit Anzegem geen kans onverlet om de ultieme antieke koffiemolen te vinden. Meer dan drieduizend stuks later stopt hij ermee en wil hij van zijn verzameling af. “Mijn zonen kunnen er niets mee doen, het is best dat ik ze verkoop.” Samen met nog een paar duizend eierdopjes, pijpen, postzegels, bidprentjes, schilderijen en borden in Delfts blauw. “Alles moet weg.” En liefst tegelijk. Maar een koper vinden is niet eenvoudig.