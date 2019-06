KMI verwacht onweer, noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI verwacht zondagavond voor de nacht van zondag op maandag onweersbuien. Op een aantal plaatsen kan dat hevig onweer zijn en wordt gewaarschuwd voor veel neerslag op korte tijd.

Dat is vooral het geval voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams- en Waals-Brabant en Namen.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom het nummer 1722 geactiveerd. Dat nummer geldt voor niet-dringende brandweerinterventies, zodat het noodnummer 112 vrij blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende hulp van de brandweer nodig hebben.

“Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief bij een aankondiging van storm of onweer maar houdt geen waardeoordeel in met betrekking tot de ernst van de waarschuwing of de eventuele schade die deze zou kunnen veroorzaken”, klinkt het nog bij de FOD Binnenlandse Zaken. “Het is niet omdat het nummer 1722 wordt geactiveerd, dat er steeds van moet uitgegaan worden dat er overal zwaar weer op komst is en/of dat er mogelijk veel schade kan zijn.”