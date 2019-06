Timing van driedaags staatsbezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk kon niet slechter: de olifant die het Britse porselein komt vertrappelen

In Groot-Brittannië houdt iedereen zijn hart, want Donald Trump komt op officieel staatsbezoek. Aanleiding is de herdenking van D-day, 75 jaar geleden, maar het tijdstip kon niet slechter zijn gekozen. De Brexit staat voor de deur, de regering May is haar laatste adem aan het uitblazen en iedereen weet dat Trump niet de meest diplomatische aller presidenten is. Overal in het land wordt groot protest verwacht.