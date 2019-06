KV Mechelen heeft nog twee kansen om degradatie te ontlopen, maar wacht allicht tot vrijdag om in beroep te gaan

KV Mechelen gelooft nog steeds in promotie naar 1A. De Geschillencommissie Hoger Beroep van het profvoetbal veroordeelde de club zaterdag tot een seizoen in 1B, maar Malinwa heeft nog twee kansen om degradatie te ontlopen: in beroep voor het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) en met een nieuwe procedure voor de burgerrechtbank.

LEES OOK.Voorzitter van Waasland-Beveren Dirk Huyck ziet club, reputatie én leven gered: “Ik smeekte: laat me weer mens worden. En ze hebben geluisterd” (+)

Als KV Mechelen vorig seizoen even strijdbaar was geweest op het veld als vandaag voor de groene tafel, zou een en ander misschien anders zijn gelopen voor Malinwa. Twee dagen na de dreun van de Geschillencommissie Hoger Beroep recht de club zijn rug. KVM gaat zo goed als zeker in beroep voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) én houdt nog een andere juridische kogel achter de hand: een tweede procedure voor de burgerrechtbank in kortgeding.

Een eerste poging in kortgeding draaide vorige maand op een sisser uit. De Brusselse ondernemingsrechtbank veegde de argumenten over een gebrek aan een eerlijk proces van tafel en oordeelde dat de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond mocht oordelen over KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien individuele personen in de zaak-Propere Handen. Zaterdagavond viel het vonnis: KV Mechelen moet starten in 1B en mag fluiten naar Europees voetbal. Waasland-Beveren ontsnapt aan gedwongen degradatie.

LEES OOK.Geschillencommissie voetbalbond haalt zwaar uit naar KV Mechelen en zijn bestuurders: “Geen verzachtende omstandigheden” (+)

KV Mechelen is niet verrast door de uitspraak, maar wel door de motivering. Of liever door het gebrek eraan. “Op geen enkel van onze argumenten over de grond van de zaak hebben we een antwoord gekregen”, zegt Frédéric Thiebaut, de advocaat van hoofdaandeelhouder Olivier Somers. “Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het vonnis snel-snel is geschreven.”

KV Mechelen heeft zeven dagen om de procedure te starten bij het BAS, maar wacht wellicht tot vrijdag. Zo probeert het tijd te winnen en hoopt het de finale beslissing voorbij de kritieke deadline van 30 juni te tillen. Op die manier wordt het worstcasescenario – degradatie naar de amateurklasse – afgewend.

Als het BAS de beslissing van de Geschillencommissie bevestigt, staat vast dat KV Mechelen opnieuw naar de burgerrechtbank stapt. Dat wordt dan een ultieme poging om – desnoods als zeventiende club – te kunnen starten in 1A.

Waasland-Beveren vrijuit

Bij Waasland-Beveren worden voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs individueel gestraft, maar de club wordt gespaard.

Ook speler Olivier Myny en Evert Maeschalck, de makelaar van Davy Roef, komen ervan af zonder straf. Myny’s makelaar Walter Mortelmans wordt wel gestraft. Zijn advocaat Jacques Arnauts kondigde al aan zowel naar het BAS als naar de burgerrechtbank te stappen.