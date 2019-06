COMMENTAAR. Het reglement moet hier en daar worden bijgespijkerd. De meldingsplicht, bijvoorbeeld

Tenzij er nog onverwachte ontwikkelingen komen, heeft de voetbalbond zijn doel bereikt. De grootste sportfederatie van het land had er zich, tegen het hoongelach van vele sceptici in, toe verbonden om ruim genoeg voor 30 juni uitspraak te doen in de zaak rond de (poging tot) matchfixing in KV Mechelen-Waasland-Beveren. Als straks het BAS, en dat zal in principe ook vóór 30 juni zijn, de uitspraak in beroep velt, kan het doek vallen. Als KV Mechelen niet opnieuw naar de burgerrechter stapt, tenminste. Toch was er zacht gejuich aan de Houba de Strooperlaan. Om twee redenen: de timing werd gerespecteerd en de procedureslagen die lang de tuchtprocedure beheersten, hebben het (voorlopig?) niet gehaald. Eerder niet voor de burgerrechter in kort geding, nu ook niet voor de Geschillencommissie Hoger Beroep (GCHB).