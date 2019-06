Eerst samen op café na etentjes met ouders, dan thuis doodgestoken met keukenmes

Vanaf maandag verschijnt Tom V. (26) voor de Antwerpse assisenjury voor het doodsteken van Yves Van Oers (37). De twee hadden op een zaterdagnacht in juli 2017 samen in Ekeren op café gezeten en waren daarna naar Yves’ huis gegaan. Daar stak V. het slachtoffer in de hals, wat Yves het leven kostte.

Het was een bovenbuurman van Yves Van Oers in het appartement aan de Konijnenberg in Ekeren die op maandag alarm sloeg bij de moeder van Yves. De buurman had op zondag bloeddruppels in de gang gezien ...