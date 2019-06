Cruiseschip botst op toeristenboot in Venetië

In Venetië is een cruiseschip bij het aanmeren tegen een toeristenboot gebotst. Op de toeristenboot vielen vier lichtgewonden: twee Nieuw-Zeelanders, een Amerikaanse en een Australische dame. Op het cruiseschip viel één gewonde. Volgens de eigenaar stond de MSC Opera op het punt aan te meren toen het schip een technisch defect kreeg: “Twee sleepboten probeerden het schip te stoppen, maar konden niet voorkomen dat het de toeristenboot raakte.”

Het voorval heeft de discussie over cruiseschepen in de stad opnieuw doen oplaaien. Volgens de tegenstanders zijn de cruiseschepen te groot voor Venetië, zijn ze erg vervuilend en brengen ze ook nog eens het ecosysteem van de lagune in gevaar. Voorstanders wijzen er dan weer op dat de honderdduizenden toeristen ook flink wat spenderen in de stad. (krs)