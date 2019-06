Vluchtelingen proberen Engeland te bereiken met zelfgebouwde bootjes

Een man uit Eritrea is zondag door reddingswerkers uit de Noordzee gehaald, vlak voor de kust van IJmuiden. De man van 26 zat op een zelfgemaakt vlot van plastic flessen en bloempotjes. Vermoedelijk wilde hij daarmee tot in Engeland geraken. Het vlot had geen aandrijving. De man had wel twee peddels gemaakt van dikke takken, maar dreigde de speelbal te worden van de stroming en van de wind. “Hij mag blij zijn dat hij vrij snel is opgemerkt, want dit had ook heel anders kunnen aflopen”, klinkt het bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.

Een dag eerder had de Britse kustwacht nog aan de alarmbel getrokken: zaterdag moest die nog een recordaantal van 74 vluchtelingen van zee halen die de oversteek waagden in gammele opblaasboten. De Britse binnenlandminister Sajid Javid wees erop dat het Kanaal “een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld is” en dat de vluchtelingen “hiermee hun leven in groot gevaar brengen.” Hij onderstreepte dat de regering “al wie het Verenigd Koninkrijk illegaal probeert binnen te komen, meteen zal terugsturen” naar het Europese vasteland. (krs)