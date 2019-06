Enkele dagen langer werken, om Dewinter een hak te zetten

Zoals de traditie het wil, komen op de vierde dinsdag na de verkiezingen alle verkozenen samen voor de installatievergadering van het Vlaams Parlement. Wie er op dinsdag 18 juni ook zal bijzijn, is Herman De Croo, die als lijstduwer in Oost-Vlaanderen opnieuw verkozen raakte. De minister van Staat had nochtans aangekondigd dat hij niet opnieuw ging zetelen. “Dat klopt”, zegt De Croo lachend. “Ik beloof plechtig: ik zal niet lang in het Vlaams Parlement blijven. Tegen de tweede vergadering wil ik alweer ontslag nemen, zodat opvolgster Freya Saeys (35) mijn plaats kan innemen.”

edp

De Croo heeft naar eigen zeggen een goede reden voor dat opmerkelijke manoeuvre. “De traditie wil dat het parlementslid met de hoogste anciënniteit tijdelijk de honneurs waarneemt als voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ik dat ben.” De tweede in de rangorde is Filip Dewinter (Vlaams Belang), die van de Kamer naar het Vlaams Parlement is overgestapt. “Dat gaan we toch niet aan hem overlaten? Om te vermijden dat de 123 andere Vlaams Parlementsleden de eed moeten afleggen in zijn handen, keer ik nog heel even terug.”

Democratische plicht

“Rancuneus”, reageerde Filip Dewinter al op Twitter. De Croo wil er niet verder op ingaan. Hij werd door niemand gevraagd om toch even te zetelen, maar vindt het zijn democratische plicht. Dat hij als tijdelijke voorzitter ook in het middelpunt van de belangstelling staat en dan door de grote poort kan vertrekken, speelt natuurlijk ook een rol. “Vijf jaar geleden heb ook al eens de openingszitting geleid, en ik heb me toen enorm geamuseerd.”

De geste van De Croo heeft ook een financieel gevolg. Een parlementslid dat niet meer verkozen geraakt of zijn zetel niet opneemt, heeft recht op een uittredingsvergoeding. Wie zelf opstapt – zoals De Croo nu van plan is – kan fluiten naar die cheque. “De diensten van het Vlaams Parlement hebben me erop gewezen dat ik zo 570.000 euro laat schieten, een afscheidscadeau na 51 jaar in de verschillende parlementen. Dat is dan maar zo, heb ik hen geantwoord. Ik was toch niet van plan om dat bedrag op te nemen, dat had ik al eerder uitgemaakt.”

Stevig pensioen

Toch zal De Croo er geen boterham minder voor moeten eten. Nu hij stopt als parlementair, heeft hij immers recht op een stevig parlementair pensioen. En sowieso had hij moeten kiezen tussen de uittredingsvergoeding en dat pensioen. Die 570.000 euro laten schieten, is dus vooral een symbolische geste.

Het afscheid aan de politiek betekent niet noodzakelijk dat Herman De Croo het straks rustiger aan zal doen. “Ik heb nog heel veel engagementen lopen en zal die blijven opnemen. Ik ben zelfs aan het onderzoeken of ik een van mijn parlementaire medewerkers voor eigen rekening in dienst kan houden. De komende maanden ga ik alvast naar Genève en Congo. Ik blijf dus actief.”