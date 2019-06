Minst beboste provincie kapt 11.000 bomen

In het Vagevuurbos in het West-Vlaamse Wingene gaan 11.000 bomen tegen de vlakte. En dat terwijl West-Vlaanderen zo al ’s lands minst beboste provincie is. De bebossingsindex schommelt er rond 2,5 procent, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 10,35 procent bedraagt.

Niet verwonderlijk dus dat de beslissing van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op verzet stuit. “Als je al heel weinig bos hebt, dan ga je de bomen die je hebt toch beschermen?”, zeggen buurtbewoners en ­natuurliefhebbers. “Dat is toch het domste wat je kunt doen?”

Het ANB benadrukt dat de bossen alleen uitgedund worden, “om ze ecologisch interessanter te maken”, zegt Klaar Meulebrouck van ANB. Vooral uitheemse soorten ­zoals grove dennen, lorken en Amerikaanse eiken moeten eruit. Dan krijgen inheemse ­bomen en planten opnieuw de kans om te groeien en vinden heel wat diersoorten hun weg terug naar het bos. “Het is goed dat de mensen alert zijn, maar we snoeien wel ­degelijk om te groeien. Alleen krijgen we dat de laatste jaren steeds moeilijker uitgelegd.” (km, krs)