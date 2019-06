Neymar ontkent verkrachting: “Het was een val en ik ben erin getrapt”

15 mei 2019. In het Sofitel Paris Arc de Triomphe, een statig hotel in hartje Parijs, heeft de 27-jarige Neymar Jr. een afspraakje met een Braziliaanse schone. De vrouw is naar eigen zeggen via Instagram in contact gekomen met de vedette van Paris Saint-Germain. Zijn assistent zou een vliegticket voor haar hebben gekocht. Na aankomst in Parijs is ze ingecheckt in het hotel, waar ze wacht op haar held.

Vanaf dan lopen de versies uiteen. Volgens de dame was Neymar dronken en dwong hij haar tot seks. Dat zei ze bij de aangifte aan de Braziliaanse politie, vorige vrijdag. Ze was naar eigen zeggen te aangeslagen en bang om dat in Parijs te doen, zo meldt de Braziliaanse krant O Globo, die het politiedossier kon inkijken.

Alles open en bloot

Volgens de voetballer zelf is “er niets ergs gebeurd”. Dat vertelt hij in een zeven minuten durend filmpje op Instagram. “Ik ben kwaad, dus heb ik beslist om alle conversaties te delen die ik gehad heb met dat meisje”, zegt een ernstig kijkende Neymar. “Dat is intiem, maar het is nodig om te bewijzen dat er niets ergs gebeurd is.”

Neymar vertelt wat er die bewuste 15 mei en de dag nadien gebeurd is: “De eerste dag was er een relatie tussen een man en een vrouw, binnen vier muren, waar dingen gebeuren die een koppel weleens doet. De volgende dag zijn we berichtjes blijven sturen. Ze vroeg me om een souvenir voor haar zoon, die ik moest brengen.” Iets wat Neymar uiteindelijk niet deed.

Daarna passeren alle berichtjes die de twee tussen 11 maart en 16 mei – the day after – naar elkaar stuurden. Al heel snel krijgen we weinig aan de verbeelding overlatende lingeriefoto’s te zien, een foto van een rode tattoo ‘NEY’ gevolgd door een hartje, en een hele rist smiley’s met hartjes en kusjes. Een conversatie die ook de dag na het fameuze hotelbezoek gewoon voortkabbelt. De twee hebben het onder meer over lingerie en rosé wijn. Het laatste berichtje dat we van de

De conversatie tussen de twee laat weinig aan de verbeelding over. RR

vrouw te zien krijgen, luidt: “Ik ga nu slapen, OK?” Op 17 mei zou de dame naar Brazilië zijn teruggevlogen.

Excuses voor zijn familie

De stervoetballer, die momenteel in Brazilië is in het trainingscentrum waar de Seleçao de Copa América voorbereidt, vindt de hele situatie waarin hij zich bevindt behoorlijk “vervelend”: “Het is triest om vast te stellen dat mensen willen profiteren en anderen willen afpersen. Ik hoop dat het gerecht de berichten zal lezen en de waarheid zal zien.” Hij had ook een boodschap voor zijn familie: “Ik vraag mijn familie om vergeving voor de vervelende situatie waarin ik hen gebracht heb. Het was een val en ik ben erin getrapt. Een goede les voor de toekomst.”

Neymars vader gelooft alvast in de onschuld van zijn zoon. Tegen een Braziliaanse tv-zender zij hij ervan overtuigd te zijn dat zijn zoon in de val is gelokt. Vader Neymar zegt dat het moeilijke tijden zijn voor de familie en hij is bang dat de zaak uit de hand loopt. Op de website van de stervoetballer schrijven zijn zaakwaarnemers dat Neymar het slachtoffer is van een poging tot afpersing op basis van “onrechtvaardige beschuldigingen” en dat ze het bewijs daarvan zullen delen met de politie.