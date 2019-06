Man uit Willebroek in Turkse cel na artikels delen via Facebook

Willebroek - Een Turkse man van 53 uit Willebroek zit al tweeënhalve maand in een Turkse cel omdat hij kritische artikels over het regime deelde op Facebook. De politie arresteerde Ali Akyüz toen hij familie bezocht in Turkije, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Omdat Ali Akyüz als enige van de familie niet de Belgische nationaliteit heeft, komt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken niet tussenbeide. Op 18 juni komt Akyüz voor de Turkse rechter. “Hij riskeert in totaal twintig jaar cel. En we vrezen voor een oneerlijk proces”, zegt zijn familie.

Akyüz zit sinds 18 maart in een Turkse gevangenis voor terreurverdachten. Hij was vier dagen eerder in Turkije aangekomen om er een auto af te zetten die hij met zijn oudste zoon Temuz (26) in België kocht. Temuz werkt in Antalya voor TUI Belgium en verblijft er vaak samen met zijn vrouw en zoontje.

De familie Akyüz kreeg inzage in het dossier van het Turkse gerecht tegen vader Ali. “Hij heeft een stuk gedeeld over twee leerkrachten die hun baan verloren in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije, omdat hij dat onrechtvaardig vond voor die mensen. Zijn grootste ‘misdaad’ is een interview met activisten die het Gezi-park bezetten, dat hij deelde in 2015. Daarbij stond een foto van een van de actievoerders bij een DHKPC-vlag. Maar die foto heeft hij niet gekozen. Hij keurt hen ook niet goed”, luidt het.