69 extra trajectcontroles beloofd, 2 ervan werken

Vlaanderen zette in op trajectcontroles, maar die zijn er amper gekomen. En als ze er kwamen, werken ze niet of kunnen de gegevens niet verwerkt worden. Verschillende politiezones zijn niet blij met de gang van zaken.

Bijna een jaar geleden kondigde Vlaams ­minister van Mobiliteit Ben Weyts aan dat er “op het einde van deze regeerperiode minstens een 120-tal trajectcontroles” actief zou zijn. Hij had het over 69 locaties waar het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zelf een installatie zou bouwen. Het ging om 56 nieuwe plekken.

Volgens de recentste gegevens zijn er sinds Weyts’ aankondiging echter nauwelijks werkende trajectcontroles bij­gekomen. Op amper dertig plekken is er een “operationele trajectcontrole”. Slechts twee daarvan zijn nieuw. Bovendien is “operationeel” een relatief begrip. “Die omschrijving betekent dat de trajectcontrole werkt voor zover onze bevoegdheid reikt. Dat ­betekent niet dat er effectief ­geflitst wordt, dat is een bevoegdheid van de politie”, zegt Veva Daniëls, woordvoerster van AWV.

Bijkomend probleem is dat het gewestelijke verkeerscentrum van de federale politie de bijkomende vaststellingen niet zal kunnen verwerken. Een derde van de pv’s die het Vlaamse verwerkingscentrum opmaakt, komt van vaststellingen door de lokale politie, een derde door de federale politie en een derde vanuit het gewest. Als er extra vaststellingen komen vanuit het gewest, kunnen er minder boetes van de federale en de lokale politie behandeld worden. Vooral de lokale politie heeft het daar moeilijk mee, omdat ze geen inspraak had in de locaties van die nieuwe trajectcontroles van het Vlaams Gewest.