Guillaume Gillet is er zondag met Lens niet in geslaagd de promotie naar Ligue 1 af te dwingen. In de terugwedstrijd van een barrageduel ging Lens met 3-1 de boot in bij eersteklasser Dijon. De heenwedstrijd was donderdag op 1-1 geëindigd. Gillet speelde de hele wedstrijd en droeg de aanvoerdersband.