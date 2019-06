AA Gent alsnog Europa in? “Grote, onverwachte meevaller”

Ook AA Gent profiteert van de straf voor KV Mechelen. KV verliest normaal gezien zijn ticket voor de groepsfase van de Europa League, dat naar Standard gaat. Antwerp gaat dan naar de derde voorronde, en Gent (als vijfde in Play-off 1) naar de tweede voorronde. Dat terwijl de Buffalo’s eigenlijk met lege handen waren achtergebleven.

Hallo, voorzitter Ivan De Witte? “Allereerst wil ik benadrukken dat ik geen commentaar geef op de uitspraak, dat is iets tussen KV Mechelen en de Geschillencommissie Hoger Beroep. Ik neem daar geen standpunt over in. Maar als het deze richting blijft uitgaan en de beslissing bevestigd wordt, ga ik er inderdaad van uit dat wij Europees spelen, en dat is een grote, onverwachte meevaller. Het is toch weer een extra argument om spelers te overtuigen om bij Gent te tekenen. En dat is belangrijk, want áls we Europa ingaan, moet je toch een kern samenstellen die de voorrondes kan overleven en de groepsfase kan bereiken.”