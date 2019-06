Sebastiaan Bornauw: “Het wordt vechten om de plaats naast Vincent”

Het is juni, de zon breekt eindelijk door. Ook voor Sebastiaan Bornauw (20), net een turbulent debuutjaar bij Anderlecht achter de rug. Op het EK voor ­beloften in Italië, dat binnen twee weken van start gaat, mag hij beginnen dromen van een leven naast Vincent Kompany in de defensie. “Maar verwacht niet dat we nu alles kapot gaan spelen.”