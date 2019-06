Divock Origi: “En nu mijn plaats opeisen bij de Duivels? Natuurlijk niet”

“Ooh, ooh, Divock Origi!” Niet Mo Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané of zelfs Virgil van Dijk draagt de stempel van de zesde zege in de Champions League voor Liverpool. Die eer is voor Divock Origi (24), het was zíjn naam die de Liverpool-fans uit volle borst zongen. Onze landgenoot zorgde ervoor dat deze finale niet de geschiedenis inging als de eindstrijd die werd beslist door een twijfelachtige strafschop.