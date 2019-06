Man gewond aan been door kogel in Doornik

Een man is zondag gewond geraakt door een kogel in Doornik. De vermoedelijke dader werd later op de avond ingerekend door de politie. Dat bericht de krant Nord Eclair maandag.

De hulpdiensten werden zondag omstreeks 19 uur opgeroepen naar de wijk Saint-Brice in Doornik. In de buurt van het kantoor van de Christelijke Mutualiteit was een man aan het been verwond geraakt door een kogel. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht.

De vermoedelijke dader werd later op de avond door de politie ingerekend op de parking nabij het ziekenhuis CHwapi, waar hij gekleed in militaire stijl op een bankje zat. De politie vond munitie bij de verdachte, het wapen werd ondanks een zoekactie zondagavond niet gevonden.

De aanleiding voor het incident is momenteel nog niet gekend. Er wordt rekening gehouden met een afrekening. Het parket van Doornik zal maandag over de zaak communiceren.