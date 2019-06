Beste Belg eindigt zesde op WK quizzen, wereldkampioen verlengt titel

Op het wereldkampioenschap quizzen heeft Ronny Swiggers uit Oostende de zesde plaats veroverd. Tom Trogh viel net buiten de top 10. Voor het tweede jaar op rij pakte de Engelsman Olav Bjortomt de wereldtitel.

Ruim 2.500 deelnemers uit bijna 50 landen deden afgelopen weekend een gooi naar de wereldtitel in het quizzen. Het evenement werd bijvoorbeeld georganiseerd op meerdere locaties doorheen India en Rusland, maar ook de beste quizzers uit pakweg Koeweit, Kroatië en Kazachstan waagden hun kans. Aan de Belgische manche in Ninove namen zaterdagnamiddag 91 quizzers deel.

Wereldwijd kregen de deelnemers dezelfde 240 vragen voorgeschoteld, verspreid over acht categorieën. Met de score in hun zwakste categorie werd in de einduitslag geen rekening gehouden.

Wereldkampioen verlengt titel

De Engelsman Olav Bjortomt verlengde zijn wereldtitel met drie punten voorsprong op de Amerikaan Steven Perry. In 2016 won Bjortomt in Athene ook al goud op de Quiz Olympiad. Tero Kalliolevo uit Finland veroverde de bronzen medaille.

Meervoudige wereldkampioenen Kevin Ashman en Pat Gibson, allebei vaste panelleden in het BBC-quizprogramma Eggheads, moesten vrede nemen met respectievelijk de vierde en de vijfde plaats.

Belgen

Na drie opeenvolgende vijfde plaatsen finishte Ronny Swiggers deze keer als zesde, op amper drie punten van het podium. De voormalig Europees kampioen scoorde vooral sterk in het thema Lifestyle. Tom Trogh eindigde als elfde. Voorts wisten ook Nico Pattyn en Lander Frederickx zich te onderscheiden met respectievelijke topscores in de categorieën Geschiedenis en Wetenschap.

Van 8 tot 10 november vinden in de Bulgaarse hoofdstad Sofia de Europese quizkampioenschappen plaats. Naast onder andere een individuele competitie wordt vooral uitgekeken naar de Europese titelstrijd voor landenteams. Op de afgelopen EK’s veroverde België telkens de zilveren medaille.