Jobat.be nodigt uit op Jobbeurs Kempen

Zandhoven - Wie op zoek is naar een job specifiek in de regio Kempen, kan op woensdag 5 juni een kijkje gaan nemen in De Populier in Zandhoven. Daar vindt de eerste editie van Jobbeurs Kempen plaats, een initiatief van Jobat.be.

Na eerdere succesvolle beurzen in Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant wil Jobat.be nu ook een helpende hand bieden aan werkgevers en werkzoekenden in een bepaalde, specifieke regio om mekaar te vinden. “Als eerste lanceren we dit in de regio Kempen. In functie van de vraag en het aanbod willen we dit in de toekomst ook uitproberen in andere regio's. De provinciale edities blijven weliswaar ook behouden”, zegt Maikel Van Geert, Product Marketeer van Jobat.be.

Uiteenlopende jobaanbiedingen

Het aanbod op de beurs is zowel naar bedrijven als vacatures toe heel uiteenlopend. Naast specifiek lokaal verankerde bedrijven zitten er ook (inter)nationale ondernemingen tussen met deelnemers die eerder al graag deelnamen aan andere edities van Jobat.be. “Daarbij onder meer Lidl dat ook al in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen op onze Jobbeurs vertegenwoordigd was, evenals Armonea en Senior Living Group, beide uit de zorgsector”, vertelt Van Geert.

Alles samen vallen er een paar honderd jobs te rapen bij namen als Van Hool, Armonea, Albert Heijn, Beliès, ASAP, Secretary Plus, Senior Living Group, Estée Lauder, Lidl en Qjobs. Ook VDAB is aanwezig als ondersteunende partner, met raad en daad voor alle kandidaten die richting willen geven aan hun carrière.

Unieke kans

Jobs worden voornamelijk, maar zeker niet exclusief, gezocht in: verkoop, productie, techniek, logistiek, engineering, HR, marketing & administratie. Voor wie op zoek is, is het een unieke kans om een sterke eerste indruk neer te zetten en zijn/haar cv na te laten bij tientallen bedrijven. Ook aan wie momenteel aan het werk is maar een nieuwe uitdaging zoekt, is gedacht. “Bezoekers kunnen tot 19 uur bij ons terecht, zodat ook mensen die al een job hebben maar graag eens komen kijken de kans krijgen”, geeft Van Geert nog mee.

De Jobbeurs Kempen van Jobat.be op woensdag 5 juni vindt plaats van 14 tot 19 uur in De Populier, Populierenhoeve 22 in Zandhoven.