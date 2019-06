Soedanees leger grijpt in tegen antiregeringsbetogers in Khartoem

Al wekenlang wordt voor het hoofdkwartier van het leger betoogd, eerst om dictator Omar al-Bashir tot aftreden te dwingen, daarna om de militairen de macht te laten afstaan aan een burgerbestuur. Bij de gewelddadige tussenkomst van het leger zouden al twee doden en verschillende gewonden gevallen zijn.

“Ik ben bijzonder bezorgd over het zware geweervuur dat ik het laatste uur vanop mijn residentie hoor”, tweette de Britse ambassadeur in Soedan, Irfan Siddiq. “Er is geen excuus voor zo’n aanval. Dit. Moet. Nu. Stoppen.”

