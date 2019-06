37 jaar is hij ondertussen, maar nog altijd niet versleten. Zlatan Ibrahimovic heeft vannacht opnieuw een schitterend doelpunt gescoord in de Amerikaanse MLS. De flamboyante Zweed met de gouden voeten pakte tegen New England Revolution uit met een geweldige omhaal. Helaas leverde het knappe doelpunt niks op voor LA Galaxy, dat met 1-2 verloor.