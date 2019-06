Oplichtster die hersentumor fakete krijgt 48 maanden cel

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Kimberly E. (30) veroordeeld tot 48 maanden cel en 2.800 euro boete, omdat ze verschillende mensen uit haar omgeving had opgelicht. De Antwerpse liet uitschijnen dat ze een hersentumor had of dat ze op het punt stond om miljoenen te erven om haar slachtoffers geld afhandig te kunnen maken. Ze vervalste documenten om haar verhalen kracht bij te zetten.

Een vriendin, bij wie de beklaagde van augustus tot december 2017 verbleven had, diende klacht in nadat ze ontdekt had dat Kimberly E. haar bankrekening systematisch geplunderd had, goed voor 17.000 euro in totaal. De beklaagde had haar laten geloven dat er ook van haar rekening geld verdwenen was en dat er een bende achter zat. Ze had het slachtoffer een vervalste aangifte en mails van haar ‘advocaat’ getoond. Toen het slachtoffer het bedrog ontdekte en haar vroeg om te vertrekken, had Kimberly E. bij haar ingebroken en onder meer haar iPhone gestolen.

Haar ex-vriend stapte naar de politie omdat de beklaagde bijna 4.000 euro van zijn rekening naar de hare had proberen over te schrijven. Ze leefde al een tijd op zijn kosten en beloofde hem alles terug te betalen van zodra ze haar erfenis van 58 miljoen euro ontvangen had. Ze staafde die bewering met stukken van haar ‘advocaat’.

Van zodra hij te veel vragen begon te stellen, schermde ze met een doktersattest waarin stond dat ze een hersentumor had. Die tumor werd “groter door stress en kleiner door veel te vrijen”. Haar ex heeft het syndroom van Asperger, waardoor hij haar leugens moeilijk kon doorzien. Na de breuk had ze hem en zijn familie belaagd.

Ook bij de andere slachtoffers, een tiental in totaal, had ze de verhalen over de erfenis en de hersentumor gebruikt. Kimberley E. ontkende eerst alles, maar voerde voor de rechtbank geen betwisting meer over de feiten. Ze had naar eigen zeggen geen idee waarom ze zoveel mensen had opgelicht. De vrouw kreeg tien maanden cel meer dan het openbaar ministerie gevorderd had. Ze moet ook haar slachtoffers vergoeden.