Honderden betogers aanwezig aan hoofdzetel van Brusselse Iris-ziekenhuizen

Brussel - Het gemeenschappelijk vakbondsfront houdt maandag nog tot 20 uur een collectieve staking in de Brusselse ziekenhuizen van het Iris-netwerk. Omstreeks 9.15 uur verzamelden al zo’n 350 betogers aan het hoofdgebouw van de koepel in Sint-Gillis. Daar start om 9.30 uur overleg met het Comité C en de directie.

De staking zal ervoor zorgen dat er in de vijf ziekenhuizen Universitair Verplegingscentrum Brugmann, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola en de Iris Ziekenhuizen Zuid gewerkt zal worden met een minimumbezetting zoals dat op een zondag of een feestdag het geval is. Of dat ook het geval is wilde de directie van de Iris-ziekenhuizen niet bevestigen.

“Dit is niet het ultieme drukkingsmiddel, maar het is wel duidelijk dat we er genoeg van hebben. De actie van vandaag moet toestaan om onderhandelingen op te starten”, verduidelijkt Benoit Lambotte, regionaal secretaris bij de vakbond ACV-CSC.

Omstreeks 9.30 uur wordt de vergadering tussen de vakbonden, het Comité C en de directie van de Iris-ziekenhuizen opgestart. De eisen van de stakers zijn duidelijk. Ze willen een algemene herwaardering van de barema’s, mogelijkheden tot een vermindering van de arbeidsduur, een tweede pensioenpijler en een volledige terugbetaling van de transportkosten.

“We willen de klachten meegeven die de werknemers hebben uitgesproken. Onze eisenbundel is al enige tijd gekend, nu is het tijd dat er engagement getoond wordt door de directie”, aldus Lambotte.