President Trump begint Brits staatsbezoek met beledigingen: “Ontzettende loser”

De Amerikaanse president Donald Trump is zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië gestart met beledigingen aan het adres van de Londense burgemeester Sadiq Khan.

In een tweet, verstuurd tijdens de landing maandagochtend op de Londense luchthaven Stansted, omschreef hij Khan onder meer als een “ontzettende loser”. Trump meent verder nog dat Khan een verschrikkelijke burgemeester is, die de “bezoekende president van de Verenigde Staten, veruit de belangrijkste bondgenoot van het Verenigd Koninkrijk, belachelijk gemeen heeft behandeld”.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juni 2019

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juni 2019

Khan is de eerste moslim die burgemeester is van London, en liet al verschillende keren blijken het beleid en het gedrag van Trump te veroordelen. Zondag had hij het discours van Trump vergeleken met de fascisten van de 20e eeuw. Hij zal het staatsbanket ter ere van Trump, maandagavond in Buckingham Palace, niet bijwonen.

Zaterdag had Trump laten blijken Boris Johnson te verkiezen als de nieuwe Britse premier. Kort voor zijn vertrek liet hij uitschijnen dat hij Johnson in Londen zal ontmoeten. “We zijn bevriend”, klonk het. Ook Nigel Farage, de niet-onbesproken koman van de Brexit Party, kreeg bloemetjes van Trump toegeworpen. Trump hintte erop dat ook een ontmoeting met Farage mogelijk is.

Op bezoek bij de Queen

Maandag ziet Trump verschillende leden van het Britse koningshuis: op de middag wordt hij verwacht voor een lunch op Buckingham Palace. Later op de dag staan nog een bezoek aan Westminster Abbey en een ontmoeting met prins Charles gepland. Dinsdag ziet hij ontslagnemend premier Theresa May. Op de laatste dag van het bezoek woont de president de herdenkingsplechtigheden bij voor de 75ste verjaardag van de D-Day-landing in Portsmouth, en vandaar reist hij door naar het Franse Normandië.

Trumps bezoek is bijzonder omstreden. Verwacht wordt dat opnieuw duizenden mensen op straat komen uit protest tegen het bezoek van Trump.