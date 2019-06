De opvolger van ‘de blauwe zak’ wordt … blauw: maar wat mag er nu in en vanaf wanneer?

Na jaren van discussie over paars en roze is de beslissing gevallen: de opvolger van de blauwe afvalzak wordt… blauw. Vanaf vandaag mogen 1,5 miljoen Vlamingen hun yoghurtpotjes en botervlootjes gewoon mee in de blauwe pmd-zak steken. Het gaat vooral om Oost- en West-Vlamingen. Limburgers, Antwerpenaren en Vlaams-Brabanders volgen pas in 2020 of 2021.