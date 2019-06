Felice Mazzu is de nieuwe trainer van KRC Genk. Hij ondertekende een contract van onbepaalde duur . Dat werd bevestigd door de club. Hij wordt deze namiddag om 16u officieel voorgesteld bij de Belgische landskampioen, waar hij de naar Club Brugge vertrokken Philippe Clement zal opvolgen.?

De komst van Felice Mazzu (53) naar KRC Genk is niet verrassend. Beide partijen waren al enkele dagen zo goed als rond, ­financieel geraakten ze er ook uit. Maar om alle punten en komma’s helemaal op de juiste plaats te krijgen, werd de voorbije dagen nog de tijd genomen en wilden ze pas communiceren als echt alles in orde is. Maandagmiddag kwam dan toch de bevestiging uit Limburg.

“Felice is voor ons de ideale nieuwe T1”, aldus Technisch Directeur Dimitri de Condé. “De capaciteiten zitten goed: Wat Felice de afgelopen 6 jaar deed met Charleroi is indrukwekkend. De drive zit goed: Hij is vastberaden om te slagen bij Genk. En het DNA zit goed: Felice is een strijder, een echte winnaar. De supporters mogen gerust zijn, ook volgend seizoen zullen de shirtjes van de spelers kletsnat zijn.”

“Mazzu presteert al 6 jaar op topniveau in de Belgische hoogste klasse. Hij zorgde bij Charleroi voor continuïteit, een sterk tactisch plan én resultaten. Dat leverde hem in 2017 de Raymond Goethals prijs op. In 2018 werd hij uitgeroepen tot ‘Trainer van het Jaar’ op het Gala van de Gouden Schoen.”

De Limburgers moeten straks zonder hun kampioenencoach Philippe Clement de Champions League in. Clement verkoos anderhalve week geleden voor een nieuw avontuur bij Club Brugge boven een extra jaar bij KRC Genk. Moeskroen-coach Bernd Storck lag aanvankelijk in poleposition, maar uiteindelijk werd toch gekozen voor Charleroi-coach Felice Mazzu. De 53-jarige Henegouwer, die zich klaar voelde voor een stap hogerop, bewees zijn waarde sinds 2013 door elk jaar opnieuw met een flink gewijzigde spelerskern Charleroi te doen strijden om de top-zes. Hij behaalde drie keer Play-off1 en één keer Europees voetbal. Vorige week greep hij met de Zebra’s nipt naast het laatste Europese ticket door te verliezen van Antwerp in de finale van de play-offs.

Genk moest een afkoopsom van 500.000 euro ophoesten om Mazzu los te weken bij Charleroi, dat staat in een clausule in zijn contract gestipuleerd.