Man doet gênante ontdekking als hij schoonouders ontmoet

Daten is een mijnenveld. Zeg dat maar tegen de Brit die maandag zijn verhaal deed op de sociale netwerksite Reddit.

De 21-jarige man vertelt eerst over een onenightstand: “Ik woon in een klein dorp, met maar drie cafés. Je komt dus vaak dezelfde mensen tegen. Een paar maanden geleden ontmoette ik een vrouw die weliswaar veel ouder dan ik leek. Zij was in de veertig, maar ze zag er goed uit, en ik dacht dat ik misschien nog wel wat van haar kon leren. We brachten de nacht samen door, maar daarna spraken we nooit meer af, en ik vergat haar.”

Recent ontmoette de man dan weer een 19-jarig meisje op Tinder. “Dat ging heel goed: na een paar leuke dates werd ik uitgenodigd bij haar thuis. Maar terwijl ik de bewuste straat in loop, zonk de moed me al in de schoenen, want ja: we stopten bij hetzelfde huis als mijn onenightstand. Pas dan viel de gelijkenis tussen de twee vrouwen me op. Ik hoopte nog dat ze recent verhuisd was, maar toen ik de naam van haar moeder vroeg, was ik zeker: ik had met haar moeder geslapen.”

“Ik heb haar dan maar de waarheid verteld. Gelukkig begreep ze de situatie. We zien elkaar natuurlijk niet meer, maar ik vond haar echt leuk. Dat is zeldzaam voor mij, dus dit is bijzonder jammer”, aldus de man. “Ik heb niet gevraagd naar het huwelijk van haar ouders, en ik wil het niet weten.”