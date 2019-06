Politie opent vuur op wagen tijdens achtervolging in Brussel

Brussel - De Brusselse politie heeft zondagavond in Sint-Jans-Molenbeek het vuur geopend op een wagen die een politieman had aangereden. De wagen werd bestuurd door een man die geseind stond en aan de politie probeerde te ontkomen. Uiteindelijk raakte de politie het spoor bijster, al werd de vluchtwagen later wel teruggevonden. Dat meldt het Brusselse parket maandag.

De achtervolging had een aanvang genomen in Laken, waar de politie een man, E.A., had opgemerkt die geseind stond. Bij het zien van de agenten ging de man er aan hoge snelheid vandoor. Tijdens de achtervolging botste hij tegen een geparkeerde wagen maar dat verhinderde hem niet om zijn weg verder te zetten, waarna de politie een eerste keer het spoor bijster raakte.

Korte tijd later merkte een patrouille van de anti-agressiebrigade het vluchtvoertuig op, dat achteraan in een file op de Jubelfeestlaan stond. Ook ditmaal merkte E.A. de agenten op en nam hij de vlucht. Daarbij reed hij met zijn wagen het trottoir op en reed daarbij één van de agenten aan. Die kwam op de motorkap van de wagen terecht en werd er even verderop afgeslingerd. De agenten openden het vuur op de wagen en losten daarbij vier schoten. Minstens één van de kogels boorde zich in de voorruit van de wagen maar ook dat hield E.A. niet tegen. De politie vond zijn vluchtvoertuig even verderop nog terug maar de verdachte was verdwenen.

Het Brusselse parket heeft nu twee onderzoeken geopend, één naar het vuurwapengebruik door de politie en één voor poging doodslag op een agent. Het labo van de federale politie is ter plaatse gegaan, net als een ballistisch deskundige. Ook werden getuigen verhoord en zullen de beelden van bewakingscamera’s in de buurt geanalyseerd worden.