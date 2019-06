Mijnwerkerszoon met een geweten: het levensverhaal van Felice Mazzu, de nieuwe trainer van KRC Genk

De mijnwerkerszoon van Italiaanse origine, die zich door hard werken en veel opofferingen een weg naar de top baande. Het levensverhaal van Felice Mazzu (53) had voor hetzelfde geld in Zwartberg of Waterschei kunnen geschreven zijn. Zijn ouders emigreerden meer dan een halve eeuw geleden echter van Calabrië naar Charleroi, Mazzu arriveert zo vandaag pas na 25 jaar trainerschap in Genk. Om er in de Champions League de hoogste trede van zijn lange ladder te bereiken.