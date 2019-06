Verongelukte Spaanse topvoetballer Reyes reed 237 km/u toen hij klapband kreeg

Een klapband aan hoge snelheid is José Antonio Reyes zaterdag fataal geworden. Twee dagen na de dodelijke crash van de Spaanse oud-international, schrijft de krant Mundo Deportivo dat Reyes liefst 237 km/u reed toen zijn luxewagen een klapband kreeg, van de baan ging en in brand vloog. Reyes werd 35 jaar.

Reyes was naar verluidt op weg naar huis na een training bij zijn club UD Extremadura, een Spaanse tweedeklasser. Bij de crash nabij het stadje Utrera kwam ook een familielid van de aanvaller om. Een ander familielid raakte ernstig gewond.

Zaterdagavond werd voor de finale van de Champions League in Madrid tussen Tottenham en Liverpool een minuut stilte gehouden voor Reyes, die in zijn lange carrière het shirt droeg van onder meer Sevilla (zijn opleidingsclub), Arsenal, Real en Atletico Madrid, Benfica, Benfica en Espanyol. Supporters namen zondagavond met een wake in het Stadion Sanchez-Pizjuan in Sevilla afscheid van de winger.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE