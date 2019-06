Duitsland in de ban van moordmysterie: politicus dood teruggevonden in tuin met schotwond in hoofd, geen spoor van moordwapen

In Duitsland wordt geschokt gereageerd op de dood van de populaire CDU-politicus Walter Lübcke. De man werd zondagochtend dood teruggevonden in zijn tuin met een schotwond in het hoofd, maar er is geen spoor van het moordwapen of een verdachte. De politie tast dan ook in het duister.

Walter Lübcke (65) werd zondagochtend vroeg dood teruggevonden in de tuin van zijn huis in het centraal-Duitse Wolfhagen. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar volgens Duitse media werd de christendemocratische politicus aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd, maar was er geen spoor van een wapen.

Lübcke werd zondagochtend dood aangetroffen in de tuin van zijn woning. Foto: Belga

Het openbaar ministerie heeft een onderzoek geopend: de deelstaatpolitie voerde zondag een hele dag forensisch onderzoek uit in en rond de woning van Lübcke, en ondervroegen de buren van de man.

Volgens de lokale krant Hessische Niedersächsische Allgemeine zou de dader een man zijn die Lübcke net ontmoet had op de lokale kermis, maar dat bericht werd nog niet bevestigd door de autoriteiten.

“Diep bedroefd”

Lübcke was sinds 2009 minister-president van het regeringsdistrict Kassel, in de centraal-Duitse deelstaat Hessen, en laat een vrouw, twee volwassen zonen en één kleinkind achter. De Duitse politieke wereld reageerde collectief geschokt door de dood van hun collega. “We zijn diep bedroefd door het plotselinge overlijden van onze vriend”, lieten CDU-voorzitter Volker Bouffier en fractievoorzitter Michael Boden Berg weten.

“We zijn diep geschokt door de plotselinge dood van onze vriend Walter Lübcke”, aldus ook CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer, die Lübcke een bruggenbouwer noemt. “In deze moeilijke uren zijn onze gedachten en gebeden vooral bij de vrouw van Lübcke, haar twee zoons en kleinzoon.’’