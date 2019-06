PVDA valt als eerste af in Vlaamse formatieronde: “De Wever laat sociaal signaal van de verkiezingen links liggen”

De PVDA valt als eerste partij af in de Vlaamse formatieronde. N-VA-voorzitter en formateur Bart De Wever heeft laten weten dat er geen uitnodiging voor een tweede gesprek komt, bevestigt de partij.

N-VA-voorzitter Bart De Wever begon vorige week met de consultaties voor een nieuwe Vlaamse regering. Hij nodigde alle partijen met verkozenen in het Vlaams Parlement uit, van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens was het eerst aan de beurt.

Een tweede uitnodiging komt er niet, bevestigt PVDA maandag. De Wever heeft de partij laten weten dat er geen tweede gesprek meer volgt. De partij reageert verrast over het feit nu al niet meer te worden uitgenodigd. “Door de PVDA niet meer uit te nodigen laat de Vlaamse formateur het sociaal signaal van de verkiezingen links liggen. Hij blijft doof voor de sociale pandoering die zijn eigen partij en de andere traditionele partijen op 26 mei hebben gekregen. Voor ons blijven armoedebestrijding, betaalbaar wonen, en toegankelijke zorg dé prioriteiten. Wij hadden die punten graag verder besproken in de volgende onderhandelingsronde”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Het Vlaams Belang is wel opnieuw uitgenodigd voor een tweede gesprek. De extreemrechtse partij was vorige zondag de grote winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. “Het is ongehoord dat de N-VA-voorzitter wel verder met het Vlaams Belang aan tafel wil zitten, en niet meer met de PVDA”, vindt Mertens. “Communautair opbod en de gijzeling van ons land, is niet waar de mensen voor gestemd hebben.”

