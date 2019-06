Thomas Meunier: “Als ze mij nog willen, zal ik ook volgend seizoen een speler van PSG zijn

Thomas Meunier heeft de intentie om zijn contract tot eind volgend seizoen bij de Franse topclub Paris Saint-Germain uit te doen, zo vertelde de Rode Duivel maandag aan persagentschap Belga bij de voorstelling van zijn Play It Art-project in het Constant Vanden Stockstadion in Anderlecht.

“Het is simpel: ik lig nog onder contract. Ze kennen mijn intentie en dat is bij de club blijven. Ik wil mijn contract uitdoen, als er geen verlenging komt. De beslissing ligt in hun handen, maar ik wil graag in Parijs blijven. Als ze mij nog willen - we zullen het zo stellen -, zal ik ook volgend seizoen een speler van PSG zijn. In het andere geval zullen we een oplossing moeten zoeken”, aldus Meunier.

De rechterflankverdediger werd in de zomer van 2016 door Paris Saint-Germain overgenomen van Club Brugge en heeft in het Prinsenpark nog een contract tot medio 2020. Zijn marktwaarde bedraagt 30 miljoen euro, maar de Rode Duivel gaat binnenkort zijn laatste contractjaar in en dat drukt de vraagprijs nu al naar beneden. Bovendien komt PSG zo onder druk te staan, want als een verlenging uitblijft, kan Meunier komend jaar gratis vertrekken. De 27-jarige Rode Duivel zou volgens bronnen om en bij de 25 miljoen euro moeten kosten. Vanuit Engeland zou er interesse zijn van onder meer Manchester United en Arsenal.

“Als ik naar een andere club moet, vertrek ik”

“Ik lees daar ook veel over in de kranten. Jullie weten meer dan ikzelf (lacht). Dat zijn natuurlijke mooie clubs en dat is zeker heel interessant. Als speler van Paris Saint-Germain loop je altijd in de kijker. De spelers van PSG hebben het niveau om bij heel veel andere clubs mee te kunnen. We zien wel wat het wordt. Ik heb zin om in Parijs te blijven, maar als ik naar een andere club moet, vertrek ik.”

Met de Rode Duivels start Meunier dinsdag de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan en Schotland. De laatste twee wedstrijden van een lang seizoen. “Tot januari was het goed, maar nadien was ik drie maanden out met enkele blessures. Ik ben dat niet gewend en daar had ik het toch lastig mee. De laatste weken voel ik me echter weer beter en heb ik het goede ritme weer vast. Ik had maar één ding in gedachten en dat was klaar zijn voor de nationale ploeg en daar ben ik ook in geslaagd. Ik kijk ernaar uit om morgen/dinsdag op training bij mijn ploegmaats aan te sluiten.”

Foto: Marc Gysens

