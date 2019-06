Moeder moet 17.758 euro betalen voor vuistslag op speelplaats in Tongeren

Tongeren - De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een moeder die een andere moeder op de speelplaats van haar dochter buiten westen sloeg, schuldig verklaard. Maar omdat de zaak meer dan vier jaar aansleepte en een jaar stillag, kreeg de 41-jarige Nederlandse vrouw uit Maastricht geen straf opgelegd. Wel moet ze meer dan 17.700 euro betalen. Het openbaar ministerie had vorige maand een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd voor de Nederlandse.

De feiten dateren van 2014 toen de kinderen van de beide moeders schoolliepen in Lanaken. De beklaagde en haar zus werden op de parking van een basisschool in Lanaken lastiggevallen door de vrouw met wie ze al wekenlang een oplopende ruzie had. Daar zou de vrouw, die net een operatie had ondergaan, een hevige woordenwisseling gehad hebben met de moeder die haar ook geslagen zou hebben.

Na de discussie op de parking liep de aanvalster naar de speelplaats om haar kind op te wachten. Op beelden die gemaakt werden op de speelplaats was te zien hoe de beklaagde naar de wachtende moeder liep en opnieuw begon te discussiëren met haar. Tijdens het duw- en trekwerk kreeg de wachtende moeder een slag en viel ze met haar hoofd op het beton, waar ze bewusteloos bleef liggen. Een lerares moest tussenbeide komen. Het slachtoffer werd met verwondingen aan de hals en het hoofd naar het ziekenhuis overgebracht.

De zaak sleepte aan omdat verschillende pogingen tot strafbemiddeling mislukten. Tijdens een eerste behandeling werd een deskundige aangesteld die na een jaar vervangen moest worden. Omdat de zaak daardoor een jaar stillag en een paar keer werd uitgesteld, werd de redelijke termijn overschreden. Hierdoor wordt de Nederlandse vrouw enkel schuldig verklaard.