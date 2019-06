AB InBev gaat bekend Amerikaans merk brouwen in Leuven (maar enkel voor Franse markt)

/ Leuven - De brouwerij van AB InBev in Leuven zal vanaf nu Bud (in de VS gekend als Budweiser) brouwen voor export naar de Franse markt. Voorlopig zijn er geen plannen om het biermerk ook in België te verdelen. Dat maakte de bierreus maandag bekend.

“Om aan de groeiende vraag naar Bud in zowel het VK als Frankrijk te kunnen voldoen, werd extra capaciteit gezocht om het Europese vasteland te bevoorraden”, aldus AB InBev in een persbericht. “Bud is onder meer in de VS, het VK, Spanje, Oekraïne, Rusland en China op de markt en wordt sinds maart ook in Frankrijk op grote schaal geïntroduceerd.”

Anheuser-Busch werd in 2008 overgenomen door het toenmalige InBev. Sindsdien maakt Bud deel uit van de portefeuille van AB InBev. Het biermerk is vooral populair in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China. In België zijn er voorlopig geen plannen om het bier te verdelen. In ons land zijn Stella Artois en Jupiler de populaire pilsbieren van de brouwer.

“We zijn er trots op dat we binnen de groep worden erkend vanwege onze enorme expertise en vakmanschap”, aldus brouwerijdirecteur Alexander Soenen. “Bud is een van de moeilijkste bieren om te brouwen met een zeer individueel brouwproces, een recept dat sinds het begin nauwelijks is veranderd. Met de overname van Bud bevestigen we ook het grote belang van Leuven als centrale hub in Europa.”

Naar Frankrijk

De biervolumes die in Leuven zullen worden gebrouwen, komen bovenop de volumes van het Verenigd Koninkrijk en zijn allemaal bestemd voor de Franse export.

AB InBev telt 32 brouwerijen in Europa. Vijf daarvan bevinden zich in België. Die in Leuven heeft de grootste capaciteit, met maximaal 12 miljoen hectoliter per jaar. Daar zullen nu wisselend lijnen worden vrijgemaakt voor het brouwen en verpakken van Bud. In totaal werken nu 800 mensen in de brouwerij. Bud wordt buiten de Verenigde Staten ook nog gebrouwen in de twee brouwerijen in het VK, in Rusland en in Oekraïne.