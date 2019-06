Nederlandse zangeres en presentatrice Martine Bijl (71) overleden

De Nederlandse zangeres en presentatrice Martine Bijl is afgelopen donderdag overleden. Dat meldt haar management maandag.

Bijl werd 71, ze overleed aan de complicaties van een hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg. De laatste jaren was ze vooral bekend omdat ze de eerste drie seizoenen van ‘Heel Holland bakt’ presenteerde. Eerder zat ze in het panel van ‘Wie van de Drie’ en speelde ze in ‘Het zonnetje in huis’. Ook nam ze lp’s en cd’s op.

Na haar hersenbloeding trok Bijl zich terug uit de openbaarheid. Eind vorig jaar nog kwam haar boek ‘Rinkeldekink’ uit, over haar langdurig verblijf in een revalidatiekliniek en de depressie die daarop volgde.

Ze was getrouwd met presentator en regisseur Berend Boudewijn. Louis Neefs schreef zijn ‘Martine’ als een ode aan zijn Nederlandse collega.