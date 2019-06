Rode Duivels stomen zich vanaf dinsdag klaar voor tweeluik Kazachstan/Schotland

Dinsdag vatten de Rode Duivels in het nationaal oefencentrum in Tubeke de trainingen aan in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (zaterdag 8 juni) en Schotland (dinsdag 11 juni). Beide interlands worden in het Brusselse Koning Boudewijnstadion afgewerkt.

Op 21 mei selecteerde bondscoach Roberto Martinez 28 spelers voor het komende tweeluik. Hendrik Van Crombrugge is er als vierde doelman voor het eerst bij. Sterkhouders Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier en Romelu Lukaku sluiten terug aan, de vorige keer ontbraken ze wegens blessures. Jason Denayer (knie), Dedryck Boyata (knie) en Koen Casteels (dij) zijn out. Mousa Dembélé krijgt van Martinez tijd om “zich aan te passen aan de Chinese competitie”.

Na het seizoenseinde konden verschillende Rode Duivels al even uitblazen. Dat gold niet voor Jan Vertonghen, Toby Alderweireld (beiden Tottenham), Divock Origi en Simon Mignolet (beiden Liverpool), die afgelopen zaterdag streden om de eindzege in de Champions League (2-0 zege voor Liverpool, goal van Origi). Drie dagen eerder had Eden Hazard met twee doelpunten en een assist een groot aandeel in de 4-1 zege van Chelsea tegen Arsenal in de finale van de Europa League.

Foto: Photo News

Hazard in de bloemetjes

Voor de aftrap van het duel met Kazachstan wordt Eden Hazard trouwens in de bloemetjes gezet voor zijn honderdste cap. Hazard rondde de kaap van honderd wedstrijden al bij de vorige interland op 24 maart in Cyprus (0-2), waar hij zijn dertigste doelpunt voor de nationale ploeg maakte. De viering van dat jubileum werd echter uitgesteld tot de volgende thuiswedstrijd.

Na zeges tegen Rusland (3-1) en Cyprus (0-2) staan de Rode Duivels met het maximum van de punten aan de leiding in groep I. Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland hebben allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste.

De Schotten openden hun campagne met een verrassende 3-0 nederlaag bij Kazachstan, om vervolgens met 0-2 te winnen van San Marino. Na de tegenvallende start werd Alex McLeish (ex-Genk) ontslagen als Schots bondscoach. Steve Clarke, die overkwam van Kilmarnock, is zijn opvolger. Kazachstan ging verder met 0-4 onderuit tegen Rusland. Zaterdag ontvangt Schotland in Hampden Park de Cyprioten. De Kazachen spelen volgende week dinsdag gastheer voor San Marino.

De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich eind dit jaar rechtstreeks voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League.