Ex-international Adam Maher ruilt AZ voor Utrecht

FC Utrecht heeft zijn selectie versterkt met de 25-jarige middenvelder Adam Maher. Het voormalige toptalent komt transfervrij over van AZ en ondertekende een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club maandag bekend.

Maher heeft vijf caps voor Oranje achter zijn naam maar die dateren wel uit 2012 en 2013. Hij debuteerde als international in de zomer van 2012 onder Louis van Gaal tijdens een oefeninterland tegen de Rode Duivels (4-2 verlies in het Koning Boudewijnstadion).

“Adam is een geweldige speler, met veel voetballend vermogen”, zegt de directeur voetbalzaken van Utrecht Jordy Zuidam. “Hij heeft al veel ervaring, ook al is hij pas 25 jaar. Bovendien zit hij in een sterke fase van zijn carrière. Adam is sterk in het lezen van het spel en anticipeert goed, waardoor hij veel ballen onderschept. Aan de bal kan hij met zijn kwaliteiten het verschil maken. We zijn er trots op dat een speler van zijn kaliber voor ons kiest en zijn ervan overtuigd dat hij wat extra’s toevoegt aan de selectie. Hij gelooft in in het sportieve plan en de ambities van FC Utrecht.”

Bij Utrecht, dat volgend seizoen aantreedt in de Europa League-voorronde, wordt Maher ploegmaat van Cyriel Dessers en Othmane Boussaid.