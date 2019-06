Thomas Meunier stelt groot kunstproject voor het goede doel voor in… Anderlecht: “De twee werelden samenbrengen”

Het leek wel alsof er opnieuw een merkwaardige transfer in Anderlecht op punt stond: Thomas Meunier in het Constant Vanden Stockstadion. Maar al snel was duidelijk dat Meunier nog voor een jaar onder contract ligt bij Paris Saint-Germain en (nog) geen ambitie heeft om terug naar België te komen. Er liggen namelijk heel wat topclubs op de loer om de rechtsback binnen te lijven.

Waarom waren Meunier, vergezeld door zijn vrouw, en zijn manager Jaques Lichtenstein dan wel in Anderlecht? De 27-jarige verdediger stelde er samen met zijn manager een project voor dat voetbal en kunst samenbrengt: Play It Art: Where Art Meets Football ten voordele van het goede doel. Wie denkt dat voetbal en kunst niet hand in hand kunnen gaan, heeft het fout. Play It Art werkt ten voordele van Sports 2 Be. Dat is een organisatie die zich inzet om Brusselse kinderen aan het sporten te zetten.

“Toen Jacques me contacteerde om met het project te starten, heb ik niet getwijfeld”, vertelt een zeer trotse Meunier. “Ik ben heel blij dat ik hier mijn schouders mee kan onder zetten. Op de middelbare school heb ik kunstgeschiedenis gestudeerd, dus het boeit me echt wel. Ik heb het gevoel dat mensen die zich interesseren in voetbal, niet met kunst bezig zijn en vice versa. We willen mensen van de twee domeinen samenbrengen en iets creëren dat alle mensen samenbrengt.”

Op de vernissage hing er onder meer een oeuvre van het Brusselse kunstcollectief Louves, waar menig Belgisch voetbalsupporter nog steeds kippenvel van krijgt: het derde doelpunt op het WK 2018 tegen Japan. Dé perfecte counter, waar Meunier zelf nog de assist van gaf. Het kunstwerk -opgedeeld in drie delen- kreeg de naam Dream It / Believe It / Achieve it.

Thomas Meunier (midden) met Jacques Lichtenstein (links) en zijn vrouw rechts bij Dream It / Believe It / Achieve It. Foto: Marc Gysens

“De bedoeling was niet om specifiek rond Meunier iets te maken”, legt kunstenares Cathy Gagalis Vega uit. “Het was een doelpunt dat me is bijgebleven en toevallig had Meunier daar een belangrijke voet in. Het was een emotie. Er zit veel emotie in voetbal en dit was zo een moment.”

Meunier gaat akkoord met Vega. “Dit doelpunt zal ik nooit vergeten. Het was ongelooflijk. Brazilië was geschiedenis, maar Japan was de mooiste. De eerste helft was zo slecht en dan dat doelpunt… in vijf seconden het hele terrein over, die extase.”

Meest opvallende kunstwerk is de voetbaltafel met gepersonaliseerde spelers. De tafel waar Meunier aan stond, was die van de WK-finale in 2010 tussen Spanje en Nederland. Spanje won toen na verlengingen met 1-0 dankzij een doelpunt van Iniesta. “Alle werken kunnen ook gepersonaliseerd worden. Ook deze. Misschien komt er in de toekomst wel één van de 4-0 van Club Brugge tegen Anderlecht, de kampioenenmatch in 2016”, lachte de ex-Bruggeling.

De gepersonaliseerde voetbaltafel met Nigel de Jong en Wesley Sneijder. Foto: ISOPIX

Trekt Thomas Meunier na zijn voetbalcarrière de kunstwereld in? “Ik denk het niet. Ik kan het beste in de voetbalwereld blijven als trainer of manager. We zien wel of ik er nog zin in heb. Sowieso wil ik wel iets met kunst doen, maar ik ga wel in het voetbal blijven.”

Binnenkort komen er in België en Europa tentoonstellingen voor het publiek, maar concrete data zijn nog niet bekend. De kunstwerken gaan van 300 tot 120.000 euro.